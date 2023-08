Ibovespa recua antes de discurso Powell, mas fecha acima dos 117 mil pontos

- VALE ON caiu 1,33%, a 62,2 reais, acompanhando o declínio dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia após rali recente. O vencimento mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian, na China, encerrou as negociações do dia com queda de 0,9%, a 811 iuanes (111,39 dólares) por tonelada, após negociar mais cedo perto do pico de dois anos.

- B3 ON recuo 3,59%, a 13,69 reais, corrigindo parte da alta de mais de 5% nos últimos dois pregões. No setor financeiro, ITAÚ UNIBANCO PN cedeu 1,16% e BRADESCO PN perdeu 2,4%. O Itaú também anunciou nesta quinta-feira a venda de sua operação na Argentina.

- ELETROBRAS ON avançou 1,39%, a 37,21 reais, em sessão positiva para outras elétricas e empresas de serviços de utilidade pública, com o índice do setor na B3 em alta de 0,42%. SABESP ON reduziu o fôlego durante o pregão e terminou com acréscimo de apenas 0,24%, a 59,19 reais.

- PETROBRAS PN caiu 0,16%, a 32,19 reais, sucumbindo ao ajuste geral após renovar máxima intradia histórica a 32,72 reais. Analistas vêm melhorando visão para as ações. Nesta quinta-feira, o UBS BB elevou a recomendação a "compra" e o preço-alvo de 31 para 42 reais, acompanhando movimento similar de BTG Pactual e Bank of America na véspera.

- AZUL PN cedeu 5,31%, a 15,34 reais e GOL PN recuou 4,57%, a 7,52 reais, em sessão mais negativa para papéis sensíveis a juros e à economia doméstica. No varejo, GRUPO SOMA ON perdeu 3,96%, enquanto GPA ON encerrou em baixa de 3,05%

- RAÍZEN PN avançou 3,32%, a 3,73 reais, mais uma vez entre os destaques positivos. No pano de fundo, a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica) divulgou nesta sessão que as vendas de etanol pelas unidades produtoras na primeira quinzena de agosto totalizaram 1,32 bilhão de litros, alta de 8,74% ano a ano. No setor, SÃO MARTINHO ON subiu 0,83%.