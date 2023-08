IMC vende operação da Olive Garden no Brasil por R$45 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A International Meal Company anunciou nesta quinta-feira a venda dos seis restaurantes da rede Olive Garden operados pela companhia no Brasil por 45 milhões de reais, afirmando que segue estratégia de focar em investimentos nas marcas com maior potencial de crescimento.

"A venda das operações da Olive Garden no Brasil está alinhada com a estratégia de simplificação do nosso negócio, com foco nos investimentos em nossa transformação digital e expansão das marcas Pizza Hut, KFC e Frango Assado", afirmou o presidente-executivo da IMC, Alexandre Santoro, em comunicado.

A operação se deu por meio da Pimenta Verde Alimentos, subsidiária direta da IMC, que firmou acordo com a Wow Restaurantes, empresa recém-criada para operar e desenvolver marcas no segmento de casual dining, para a venda da OG do Brasil Alimentação, que opera a marca Olive Garden no Brasil.