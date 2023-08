Índices caem mais de 1% com foco voltado para discurso de Powell

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os três principais índices acionários dos Estados Unidos encerraram em forte baixa nesta quinta-feira, lideradas por uma queda no índice de tecnologia Nasdaq, após fortes ganhos nesta semana, e em meio ao nervosismo de investidores antes do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira.

Ações da Nvidia terminaram em alta leve depois de subir para um nível recorde mais cedo. A empresa, na quarta-feira, deu uma previsão muito mais forte do que o esperado em meio à demanda por seus chips de inteligência artificial e disse que recomprará 25 bilhões de dólares em ações.