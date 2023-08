Governo estuda forma de recuperar empresas da construção civil para grandes projetos, diz Rui Costa

(Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quinta-feira que discute com o Ministério da Fazenda, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Tribunal de Contas da União (TCU) uma forma de apoiar a recuperação de empresas da área de construção, possibilitando que elas consigam se credenciar para grandes obras e projetos como os do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Segundo o ministro, a indústria da construção foi "destruída" na última década por falta de investimento e também pelo que considerou um ambiente em que "todos são culpados até prova em contrário", em uma referência indireta à operação Lava Jato, investigação que envolveu as grandes empreiteiras.

"Estamos estimulando e organizando com a Fazenda, o BNDES, algum nível de apoio, de marco legal -- estamos dialogando com o TCU também -- para dar algum nível de garantia para essas empresas e dar algum apoio para que elas voltem ao mercado, mesmo que de forma, neste primeiro momento, consorciadas. Consorciadas entre elas, ou mesmo que consorciadas com empresas internacionais", disse o ministro em evento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).