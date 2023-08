Lula saúda expansão do Brics e diz que bloco criou grupo para estudar moeda de referência

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou nesta quinta-feira a expansão do Brics -- formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -- após a formalização dos convites para que Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã se juntem ao bloco no ano que vem.

Em declaração à imprensa durante reunião de cúpula do Brics, em Johanesburgo, na África do Sul, Lula também disse que o bloco criou um grupo de trabalho para estudar a adoção de uma moeda de referência para as transações entre os países do bloco, medida que vem sendo defendida com frequência pelo presidente brasileiro.

"Neste mundo em transição, o Brics nos oferece uma fonte de soluções criativas para os desafios que enfrentamos. A relevância do Brics é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Entre os vários resultados da cúpula de hoje, ressalto a ampliação do Brics, com a inclusão de novos membros", disse.