"Novo cenário" se abre para Argentina com convite do Brics, diz Fernández

“Abrimos as nossas possibilidades de adesão a novos mercados, de consolidação dos mercados existentes, de captação de investimentos, de criação de empregos e de aumento de importações”, afirmou.

A Argentina foi convidada a aderir ao Brics juntamente com Arábia Saudita, Irã, Etiópia, Egito e Emirados Árabes Unidos, durante reunião do grupo na África do Sul esta semana.

Ao aderir ao Brics, a Argentina atuará como um importante interlocutor e potencial intermediário para o consenso com outras nações, acrescentou Fernández.

(Reportagem de Gabriel Araujo e Kylie Madry)