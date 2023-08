Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caem e mercado de trabalho permanece apertado

Por Safiyah Riddle

(Reuters) - O número de norte-americanos que entraram com novos pedidos de auxílioo-desemprego caiu na semana passada, uma vez que as condições do mercado de trabalho permaneceram apertadas apesar dos agressivos aumentos de juros do Federal Reserve.

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego diminuíram em 10.000 na semana encerrada em 19 de agosto, para 230.000 em dado com ajuste sazonal, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.