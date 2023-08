PicPay reverte prejuízo e tem lucro no 1º semestre

O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado saiu de 403 milhões de reais negativos na primeira metade de 2022 para 123 milhões positivos no primeiro semestre deste ano.

"Fizemos movimentos importantes, como a aquisição da BX Blue, a construção da unidade de Investimentos e a incorporação do varejo do Banco Original. Isso nos ajudou a acelerar nossa capacidade de expandir o ecossistema", afirmou o presidente-executivo do PicPay, Eduardo Chedid, em comunicado à imprensa.

Segundo o PicPay, os resultados do primeiro semestre ainda não incorporam a quantidade de clientes, depósitos, investimentos e receitas migradas da operação de varejo do Banco Original, que deverão ser incorporados nos próximos trimestres.

A companhia prevê lançar neste semestre novas vertentes de cartão "Black" e "Platinum" com programa de pontos, além de novos produtos de investimentos, como fundos, e atendimento via gerentes.

O PicPay encerrou o semestre passado com 34 milhões de clientes ativos, com crescimento de 4% no número de clientes com saldo em conta (23 milhões). Esses clientes encerraram junho com 10 bilhões de reais em depósitos, um aumento de 22% ano contra ano. Em meados de agosto, os depósitos atingiram cerca de 11 bilhões de reais, afirmou a empresa no balanço.

O volume de transações (TPV) no semestre somou 116 bilhões de reais, crescimento de 32% sobre o mesmo período de 2022.