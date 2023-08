Projeto de taxação de offshores deve ser encaminhado ao Congresso na 6ª-feira, diz Lira

"O que é que vai acontecer no acordo que foi feito: esse PL vai anexar os temas da medida provisória, ou seja, os fundos onshore e offshore serão tratados de uma maneira ampla neste PL. Quando o PL for aprovado, a medida provisória seria revogada", explicou.

"Eu acho que (o PL) deve chegar até amanhã."

A taxação dos fundos offshore havia sido incluída em uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção da tabela do IRPF. O trecho, no entanto, teve de ser retirado da MP para que ela fosse aprovada. Ela precisava ter sua tramitação concluída no Congresso nesta semana, ou perderia a validade.

O presidente da Câmara disse ainda que tenta construir um acordo para alíquotas entre 15% e 22%, dependendo do prazo. "Uma aplicação mais curta paga mais imposto, uma aplicação mais longa paga menos imposto."

Lira aproveitou para dizer que a negociação da taxa servirá para "se encontrar um valor onde seja exequível, justo e que o governo arrecade o que precisa ou até mais do que espera, que é a nossa perspectiva".

Na terça-feira, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse que o governo vai editar uma medida provisória antecipando instrumentos de taxação dos rendimentos de fundos exclusivos no país de forma a assegurar a compensação da perda de receitas com a correção da tabela do IR.