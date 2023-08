Silveira defende mesa de conciliação sobre Foz do Amazonas após fala de Marina

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu nesta quinta-feira a criação de uma mesa de conciliação entre órgão governamentais sobre o avanço na exploração de petróleo na Foz do Amazonas, conforme proposto pela Advocacia Geral da União (AGU).

A defesa ocorreu após a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ter afirmado na véspera no Congresso que "não existe conciliação para questões técnicas", ao citar uma negativa do Ibama para a exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas, que integra a Margem Equatorial, região com alto potencial petrolífero.

"Queremos acreditar no diálogo, acho que foi em um primeiro momento a manifestação da ministra, essa mesa tem sim que existir, até porque, quando qualquer ministro de Estado puder autonomamente, isoladamente, dizer que não dialoga mais, tem qualquer coisa errada, deixou de ser governo, para ser uma decisão individual", disse Silveira, em uma entrevista a TV BandNews.