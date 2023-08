Taxas futuras de juros dão continuidade a movimento da véspera e têm leve baixa

Os números reforçaram as apostas de que, ainda que o Federal Reserve não volte a elevar sua taxa de juros em 2023, ela permanecerá em níveis altos por mais tempo, para segurar a inflação.

A sessão desta quinta-feira também foi marcada pela expectativa dos investidores com declarações do chair do Fed, Jerome Powell, no simpósio de banqueiros centrais de Jackson Hole, na sexta-feira.

Os mercados estarão atentos a novas pistas sobre o futuro da política monetária nos EUA -- um fator que tem forte influência na precificação da curva a termo brasileira.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2024 estava em 12,385%, ante 12,405% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,405%, ante 10,439% do ajuste anterior. Na ponta longa, a taxa para janeiro de 2026 estava em 9,97%, ante 10,017% do ajuste anterior, e a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,16%, ante 10,204%.

Perto do fechamento desta quinta-feira, a curva a termo brasileira precificava apenas 5% de chances de o corte da Selic em setembro ser de 0,75 ponto percentual. Já as chances de corte de 0,50 ponto percentual seguem majoritárias, precificadas em 95%. Atualmente, a taxa básica Selic está em 13,25% ao ano.

Às 16:39 (de Brasília), o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 3,30 pontos-base, a 4,2312%.