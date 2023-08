Wall St fecha em queda acentuada com discurso de Powell no foco

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos encerraram em forte baixa nesta quinta-feira, lideradas por uma queda no índice de tecnologia Nasdaq, após fortes ganhos nesta semana, e em meio ao nervosismo de investidores antes do discurso do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, na sexta-feira.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,35%, para 4.376,03 pontos. O Nasdaq recuou 1,87%, para 13.464,62 pontos. O Dow Jones caiu 1,09%, para 34.098,08 pontos.