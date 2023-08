BNDES quer parcelar repasse de R$24 bi ao Tesouro, diz Mercadante

(Reuters) - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse nesta sexta-feira que está em negociação com o Tesouro Nacional para que uma devolução de 24 bilhões de reais pela instituição aos cofres do governo federal seja parcelada.

Em apresentação no Fórum Esfera, Mercadante afirmou que o papel do BNDES não é financiar o Tesouro, defendendo que o órgão do Ministério da Fazenda “desmame” do banco de fomento para que seja possível ampliar financiamentos.