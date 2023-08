Brasil tem déficit em conta corrente de US$3,6 bi em julho, menos que o esperado

SÃO PAULO (Reuters) -O Brasil registrou déficit em transações correntes menor do que o esperado em julho, mas os investimentos diretos no país ficaram aquém das expectativas, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central nesta sexta-feira.

No mês, houve déficit em transações correntes de 3,6 bilhões de dólares em julho, contra expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas de um saldo negativo de 4,0 bilhões de dólares. No mesmo mês de 2022 houve déficit de 5,285 bilhões de dólares.

Com isso, o déficit acumulado em 12 meses totalizou em julho o equivalente a 2,52% do Produto Interno Bruto.