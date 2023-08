C6 fecha parceria com Nextron para oferecer energia solar por assinatura a clientes

Para o C6, a parceria abre para a carteira de pessoas físicas o produto "solar por assinatura" que antes era ofertado apenas aos cerca de 1 milhão de clientes pessoas jurídicas. Para atender às empresas, o banco digital tem parcerias com as empresas Prana e Raízen, com economias variando de 15% a 30%.

Marina Mancini, gerente de ESG do C6, destaca que o banco vem se esforçando para aprimorar sua linha de sustentabilidade, que conta com produto como o "extrato de carbono", uma funcionalidade que permite ao cliente acompanhar sua pegada de carbono (estimada a partir de suas compras e transações financeiras) e também compensá-la com a compra de créditos de carbono.

A energia solar por assintura, embora venha se popularizando, ainda representa uma parcela pequena do mercado brasileiro de geração distribuída, que hoje soma 23 gigawatts (GW) de potência. Entre as empresas que foram atraídas a esse mercado, estão grandes elétricas, como Cemig e Energisa, e até mesmo operadoras de telecom.

(Por Letícia Fucuchima)