Confiança do consumidor no Brasil vai a pico desde 2014 em agosto, diz FGV

O Índice de Expectativas (IE), indicador do sentimento em relação aos próximos meses, teve variação positiva de 0,2 ponto, a 107,6 pontos, estabilizando-se após três altas consecutivas.

"Os resultados favoráveis refletem a continuidade de recuperação do quadro macroeconômico, a resiliência do mercado de trabalho e o início de programas voltados para a quitação de dívidas", disse em nota Anna Carolina Gouveia, economista da FGV Ibre.

"A continuidade desse cenário pode levar a confiança do consumidor de volta à neutralidade dos 100 pontos nos próximos meses, algo que não ocorre desde o fim de 2013", completou ela.

A economia do Brasil tem mostrado resiliência neste ano, mesmo diante de uma política monetária ainda muito restritiva, com crescimento do PIB surpreendente no primeiro trimestre, queda mais intensa do que o esperado da taxa de desemprego no segundo trimestre e arrefecimento dos principais indicadores de inflação nos últimos meses.

Enquanto isso, sustentando a confiança dos consumidores, o governo lançou mais cedo neste ano o programa Desenrola, criado com o objetivo de renegociar dívidas das famílias e limpar nomes em cadastros de inadimplentes.