Dados fomentam temores de segunda recessão na Alemanha em um ano

As avaliações da situação atual caíram para o nível mais baixo desde agosto de 2020 e as expectativas das empresas para os próximos seis meses também estavam cada vez mais pessimistas.

“A economia alemã ainda não está fora de perigo”, disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

A economia alemã registrou crescimento zero no segundo trimestre em comparação com os três meses anteriores, mostraram dados separados da agência de estatísticas nesta sexta-feira.

O ministro das Finanças, Christian Lindner, afirmou que, após um terceiro trimestre consecutivo de contração ou estagnação, “os novos impulsos econômicos são mais importantes do que nunca”.

A pesquisa Ifo mostrou que a confiança entre os gestores alemães ficou mais pessimista em todos os setores em agosto.

O fraco volume de novas encomendas é a principal razão, de acordo com o chefe de pesquisas do instituto, Klaus Wohlrabe, acrescentando que as expectativas entre os exportadores diminuíram ainda mais.