Dólar fica perto da estabilidade com fala de Powell e movimentos técnicos

Na B3, às 17:16 (de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,08%, a 4,8850 reais.

No início do dia, os investidores reagiam à divulgação de novos números de inflação no Brasil. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) registrou alta de 0,28% em agosto. A leitura do indicador considerado prévia da inflação oficial, medida pelo IPCA, ficou bem acima da expectativa em pesquisa da Reuters, de avanço de 0,17%.

Uma das leituras no mercado foi de que uma inflação mais acelerada que o esperado reduz as chances de o Banco Central aumentar o ritmo de cortes da taxa básica Selic, atualmente em 13,25% ao ano. Assim, o diferencial de juros entre Brasil e exterior não diminuiria tanto em um primeiro momento, o que manteria o país atrativo ao capital internacional.

Neste cenário, o dólar à vista marcou a cotação mínima de 4,8570 reais (-0,46%) às 9h09.

Ao longo da manhã, porém, o dólar foi recuperando o fôlego, em sintonia com o exterior e com investidores à espera da fala de Powell no simpósio de Jackson Hole, nos EUA, após as 11h. Ele afirmou que o Fed pode precisar aumentar ainda mais a taxa de juros para garantir que a inflação seja contida nos EUA.

Powell disse ainda que as autoridades do Fed "procederão com cuidado ao decidirmos se devemos apertar mais" a política monetária, mas também deixou claro que a instituição ainda não concluiu que sua taxa básica de juros está alta o suficiente para garantir que a inflação retorne à meta de 2%.