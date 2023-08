Dólar passa a subir frente ao real após Powell indicar chance de mais aperto monetário nos EUA

Na esteira de sua fala, às 11:52 (horário de Brasília), o dólar à vista avançava 0,26%, a 4,8924 reais na venda, abandonando perdas iniciais, em linha com a recuperação da moeda norte-americana no exterior. O índice do dólar contra uma cesta de pares fortes ganhava cerca de 0,3% no final da manhã.

Na B3, às 11:52 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,17%, a 4,8975 reais.

Custos de empréstimos mais elevados nos EUA tendem a impulsionar os rendimentos dos Treasuries e, consequentemente, manter o dólar em patamares fortes a nível global, conforme investidores migram seus investimentos em renda fixa para a maior economia do mundo.

Mais cedo, no Brasil dados mostraram que o IPCA-15 subiu mais do que o esperado em agosto, sob pressão dos custos da energia elétrica, com a taxa em 12 meses voltando a superar os 4%, o que impulsionou as taxas dos principais contratos futuros de juros nesta manhã.

Os dados vieram na mesma semana em que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou em entrevista que a luta contra a inflação não está ganha.

"Esse cenário não contribui para o Copom acelerar o ritmo de corte de juros", destacou o PicPay sobre o IPCA-15 em nota assinada pelo economista-chefe Marco Caruso e pelo economista Igor Cadilhac.