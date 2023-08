Especialistas da ONU enviam carta à Saudi Aramco expressando preocupação com mudanças climáticas

A carta, datada de 26 de junho, é um raro exemplo de especialistas que destacam o histórico de mudanças climáticas de uma empresa. O documento não detalha os efeitos sobre os direitos humanos, mas afirma que as atividades da Saudi Aramco têm impactos negativos no aproveitamento do direito a um ambiente saudável que os países da ONU reconheceram.

A carta também levanta preocupações de que as ações da Saudi Aramco possam contribuir para minar o Acordo de Paris de 2015 e a cooperação internacional “diante da ameaça existencial aos direitos humanos representada pelas mudanças climáticas”.

A carta não explica porque a Saudi Aramco, que bombeia milhões de barris por dia, é a destinatária da mensagem em vez de outras grandes empresas petrolíferas. No entanto, afirma que as empresas estatais deveriam ter uma “responsabilidade acrescida” para agir em conformidade com os padrões internacionais.

(Por Emma Farge, com reportagem adicional de Maha El Dahan em Dubai)