Exército desfruta de confiança por cumprimento da Constituição e desvios são corrigidos, diz comandante

BRASÍLIA (Reuters) - O comandante do Exército, general Tomás Paiva, disse nesta sexta-feira, em discurso durante solenidade em comemoração do Dia do Soldado, que eventuais desvio de conduta de militares serão repudiados e corrigidos, destacando que eles desfrutam da confiança dos brasileiros obtida pela "dedicação extrema" em cumprir a missão prevista na Constituição.

"Vocês são os fiéis depositários da confiança dos brasileiros, que só foi obtida pela dedicação extrema ao cumprimento da missão constitucional e ao absoluto respeito a princípios éticos e valores e morais", disse.

"Este comportamento coletivo não se coaduna com eventuais desvios de conduta, que são repudiados e corrigidos a exemplo do que sempre fez Caxias, o forjador do caráter militar brasileiro", acrescentou.