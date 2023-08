Funcionários de GM, Ford e Stellantis votam para sindicato autorizar greve nos EUA

Fain reiterou que o sindicato não planeja prorrogar o prazo para obter um novo contrato de trabalho.

"O prazo é 14 de setembro. Temos muitas opções que estamos considerando, mas a prorrogação do contrato não é uma delas."

Fain disse que os trabalhadores fizeram inúmeras concessões nas últimas duas décadas, incluindo renunciar a aumentos salariais, planos de aposentadoria de benefício definido e benefícios de assistência médica pós-aposentadoria.

"Estamos cansados", disse Fain nesta sexta-feira, enumerando uma série de demandas. "Ficamos de braços cruzados por décadas enquanto essas empresas continuam a apenas tirar e tirar de nós."

Fain apresentou um conjunto ambicioso de demandas, incluindo o fim do sistema salarial escalonado, que paga menos aos novos contratados do que aos veteranos, a reintrodução de ajustes de custo de vida e a restauração dos planos de aposentadoria de benefício definido que as montadoras encerraram há anos para os novos contratados.

Fain disse esperar que as três grandes montadoras tragam contrapropostas às demandas da UAW na próxima semana. Analistas estimam que há mais de 50% de chance de uma greve.