Heineken sai da Rússia com venda de operações por 1 euro

BRUXELAS (Reuters) - A cervejaria holandesa Heineken disse nesta sexta-feira que completou sua saída da Rússia ao vender suas operações no país ao russo Arnest Group pelo preço simbólico de 1 euro.

A segunda maior cervejaria do mundo disse que o negócio recebeu todas as aprovações necessárias e provavelmente a deixará com uma perda extraordinária de 300 milhões de euros.

A Heineken, que anunciou a sua intenção de sair da Rússia em março de 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia, reconheceu que o processo demorou mais do que o esperado.