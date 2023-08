SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com viés positivo nesta sexta-feira, em dia de alta de commodities no exterior, com agentes financeiros também na expectativa da fala do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e analisando o IPCA-15 de agosto, que ficou acima das previsões.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,12 %, a 117.160,92 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 18 de outubro, cedia 0,1%, a 118.985 pontos.