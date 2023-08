Ibovespa perde fôlego com atenções voltadas a IPCA-15 antes de Powell

- VALE ON subia 0,18%, a 62,31 reais, endossada pela alta dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia, apoiada em medidas de suporte à recuperação econômica da China e no otimismo com as perspectivas de demanda no curto prazo.

- PETROBRAS PN recuava 0,31%, a 32,09 reais, mesmo com aumento dos preços do petróleo no mercado externo, onde o Brent tinha elevação de 1,45%, a 84,57 dólares o barril.

- ITAÚ UNIBANCO PN registrava decréscimo de 0,84%, a 27,06 reais, enquanto BRADESCO PN desvalorizava-se 0,53%, a 14,94 reais.

- SÃO MARTINHO ON subia 3,16%, a 36,2 reais. O Bradesco BBI elevou a recomendação da ação para "compra", citando visão otimista sobre os preços do açúcar apoiada na alta probabilidade de um forte El Niño ocorrer ao longo do quatro trimestre de 2023 e do primeiro trimestre de 2024. RAÍZEN PN ganhava 0,27%.

- WEG ON mostrava acréscimo de 0,75%, a 36,25 reais, tendo como pano de fundo anúncio pela fabricante de motores elétricos e tintas industriais de investimento de 40 milhões de dólares na compra de novo terreno no México, país no qual está presente desde 2000.

- TENDA ON, que não está no Ibovespa, subia 0,74%, a 15,03 reais, após a construtora informar que fez pedido para oferta subsequente de até 18,75 milhões de ações, uma operação da ordem de 280 milhões considerando o preço de fechamento do papel na véspera.