Ibovespa recua em dia com Powell e IPCA-15, mas assegura semana positiva

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com decréscimo de 1,58%, a 26,86 reais, enquanto BRADESCO PN desvalorizou-se 1,26%, a 14,83 reais, entre as maiores pressões de baixa.

- PETROBRAS PN recuou 0,68%, a 31,97 reais, após renovar máximas históricas durante a semana, em movimento descolado do aumento dos preços do petróleo no mercado externo nesta sessão, quando o Brent fechou em alta de 1,34%, a 84,48 dólares o barril.

- GPA ON caiu 7,23%, a 5,9 reais, ainda sofrendo com ajustes relacionados à cisão de participação do grupo de varejo alimentar no colombiano Éxito, por meio de uma redução de capital. O BTG Pactual também cortou a recomendação para a ação para "neutra", com preço-alvo de 7 reais para o final de 2024.

- CVC BRASIL ON fechou em baixa de 6,58%, a 2,27 reais, renovando mínima história intradia a 2,27 reais no pior momento.

- LOCAWEB ON recuou 5,29%, a 6,8 reais, no segundo dia de correção, após um desempenho mais positivo no começo da semana, com alta de quase 10% entre a segunda-feira e a quarta-feira. Na última sexta-feira, o papel tocou uma mínima intradia desde maio, a 6,40 reas, embora tenha fechado a 6,73 reais.

- VALE ON cedeu 0,21%, a 62,07 reais, sucumbindo à pressão vendedora na bolsa apesar da alta dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia, apoiada em medidas de suporte à recuperação econômica da China e no otimismo com as perspectivas de demanda no curto prazo.