Ibovespa renova mínima da sessão após discurso de Powell

As negociações na B3 também eram afetadas pela divulgação do IPCA-15 de agosto, que subiu 0,28% sob pressão dos custos da energia elétrica, com a taxa em 12 meses voltando a superar os 4%. O dado ficou bem acima das projeções no mercado e endossou discurso recente do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de que a batalha contra inflação no Brasil não está ganha.

(Por Paula Arend Laier)