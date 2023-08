IPCA-15 sobe mais que o esperado em agosto com pressão de energia elétrica

A Petrobras anunciou em meados de agosto um reajuste grande de combustíveis -- aumento de 16,3% nos preços médios da gasolina e de 25,8% nos do diesel vendidos a distribuidoras -- que deve impactar com força o resultado do IPCA cheio do mês.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já alertou que a autoridade monetária deve revisar suas projeções para o comportamento dos preços a partir desse novo dado, calculando uma elevação de 0,40 ponto percentual no IPCA entre agosto e setembro.

Somente dois grupos apresentaram recuo de preços no mês de agosto-- Alimentação e bebidas, de 0,65%; e Vestuário, de 0,03%.

A alimentação no domicílio caiu 0,99% em agosto, com quedas nos preços da batata-inglesa (-12,68%), do tomate (-5,60%), do frango em pedaços (-3,66%), do leite longa vida (-2,40%) e das carnes (-1,44%).

O reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras ocorre no momento em que o BC iniciou um ciclo de corte de juros, reduzindo a taxa básica Selic em 0,5 ponto percentual, a 13,25%, e prevendo novas reduções na mesma magnitude. A próxima decisão será em 19 e 20 de setembro.

"Por um lado, o (número) surpreendeu todo mundo negativamente e daqui para frente o acumulado em 12 meses deve seguir sua trajetória expansionista. Por outro lado, grande parte das surpresas se concentraram em itens de alta volatilidade e a composição segue saudável. Dito isso, esse cenário não contribui para o Copom acelerar o ritmo de corte de juros", destacou o PicPay em nota assinada pelo economista-chefe Marco Caruso e pelo economista Igor Cadilhac.