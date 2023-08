Minério de ferro tem melhor desempenho em 11 semanas por otimismo com demanda na China

O contrato de setembro do minério de ferro na Bolsa de Cingapura subiu 2%, para 114,15 dólares por tonelada, após o declínio de 1,2% registrado na quinta-feira, que se seguiu a uma alta de cinco sessões. Na semana, o contrato ganhou mais de 6%.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian, na China, encerrou as negociações do dia com alta de 0,5%, a 827 iuanes (113,49 dólares) por tonelada, após oscilações para cima e para baixo.

O minério de ferro spot também subiu esta semana, sendo negociado na sexta-feira a 118,00 dólares, com alta de 1,50 frente ao fechamento da véspera, segundo dados da consultoria SteelHome. mostrou.

O suporte ao minério de ferro permaneceu intacto apesar de um relatório da consultoria Mysteel dizer que algumas usinas no centro siderúrgico da cidade de Tangshan, na China, suspenderam a operação de sinterização por uma semana a partir de 24 de agosto, conforme necessário para melhorar a qualidade do ar.

A China, principal consumidora de minério de ferro do mundo, pretende alcançar um equilíbrio entre oferta e demanda no seu mercado siderúrgico este ano, de acordo com o Ministério da Indústria, mesmo num momento em que as siderúrgicas enfrentam pressão crescente de uma economia em dificuldades e de problemas no mercado imobiliário.

Outros ingredientes siderúrgicos na bolsa de Dalian caíram após ganhos recentes, com o carvão metalúrgico e coque recuando 1,2% e 0,7%, respectivamente.