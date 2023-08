Mostrar esforço fiscal é importante mesmo que déficit não seja zero em 2024, diz Campos Neto

Para atingir esse objetivo em 2024, Campos Neto disse que será necessário aprovar medidas para aumentar a arrecadação. Ele acrescentou que o governo precisa "enfrentar o fato de o Brasil apresentar um elevado aumento de gastos" para que o novo arcabouço fiscal funcione a longo prazo.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem enfrentando dificuldades para colocar em prática toda a agenda de ajuste fiscal proposta, com atraso na apresentação de medidas e iniciativas travadas pelo Congresso. A equipe econômica tem afirmado, porém, que mantém o compromisso de equilibrar o Orçamento em 2024 e tem medidas de receitas alternativas que ainda poderão ser apresentadas.

Na entrevista, o presidente do BC também voltou a dizer que a luta contra a inflação não está ganha, destacando que a alta dos preços no setor de serviços ainda não está no patamar em que a autoridade monetária gostaria.

Ao ser questionado se pode-se esperar mais cortes futuros na Selic, ele respondeu: "Foi consenso absoluto que o ritmo para quedas e elevações deve ser sempre de meio ponto. A luta contra a inflação não está ganha".

"Uma parte dela se situa ainda bastante acima da meta. O setor de serviços apresenta melhora, mas não no patamar que gostaríamos. Esse cenário demanda um ambiente de juros restritivos. O tamanho do aperto, na verdade, vai depender do desenrolar da economia", completou ele.

No começo de agosto, o BC reduziu a taxa básica de juros Selic em 0,50 ponto percentual a 13,25% ao ano, em decisão que dividiu os membros de sua diretoria em 5 a 4. A autoridade monetária ainda sinalizou novos cortes equivalentes nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom).