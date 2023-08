ONS vê sinais de que geradores perto de linha da Chesf não tiveram "desempenho esperado" no apagão

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) disse nesta sexta-feira ter constatado em análises preliminares que parques geradores próximos à linha de transmissão Quixadá-Fortaleza II, da Chesf, subsidiária da Eletrobras, não apresentaram o "desempenho esperado" no que diz respeito ao controle de tensão no apagão de 15 de agosto.

Uma falha registrada na linha de transmissão da Chesf foi considerada o "evento zero" do apagão nacional, que atingiu 25 Estados e o Distrito Federal.