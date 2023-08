Pátria Investimentos leva leilão de lote 1 de rodovias do Paraná

O Pátria Investimentos venceu nesta sexta-feira o leilão de rodovias federais e estaduais do Paraná, ao propor um deságio de 18,25% sobre o valor máximo da tarifa de pedágio, no primeiro certame do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O lote compreende 473 quilômetros de rodovias federais e estaduais que conectam outros trechos que ligam a capital do Estado com o porto de Paranaguá, região metropolitana de Curitiba e fronteira com o Paraguai, além do Mato Grosso do Sul, e que serão leiloados nos próximos meses.

O grupo Pátria venceu o Consórcio Infraestrutura PR, formado por EPR 2 Participações e pelo fundo de investimento Perfin Voyager, único outro credenciado para o leilão. O Pátria terá que investir cerca de 8 bilhões de reais em obras que incluem duplicação de 344 quilômetros, terceiras faixas em outros 210 quilômetros e viadutos. O contrato é de 30 anos de concessão.