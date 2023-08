Transformação econômica global corre risco de alimentar inflação, diz presidente do BCE

Por Balazs Koranyi

JACKSON HOLE, Wyoming (Reuters) - Mudanças profundas na forma como a economia global opera, desde o aumento do protecionismo até a transição energética, podem criar maior volatilidade da inflação e pressões mais persistentes sobre os preços, disse a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, nesta sexta-feira.

Grande parte do mundo desenvolvido tem tido dificuldades para lidar com um aumento histórico dos preços nos últimos dois anos, e as pressões inflacionárias se revelaram muito mais persistentes do que era previsto no início.