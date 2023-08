Wall St sobre com discurso sem surpresas duras de Powell

Por Amruta Khandekar e Shristi Achar A

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos ampliaram os ganhos nesta sexta-feira, após comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole terem sido considerados menos agressivos do que o esperado.

O Fed pode precisar aumentar ainda mais a taxa de juros para garantir que a inflação seja contida, disse Powell na conferência, que também conta com a participação de outros importantes banqueiros centrais globais.