Bank of America eleva a 3% projeção de crescimento do Brasil em 2023

Além disso, "a revisão do crescimento deste ano é impulsionada por exportações líquidas mais fortes e por expectativas de investimento menos negativas", afirmaram Beker e Perez, citando ainda resiliência do mercado de trabalho.

O banco destacou, ainda, que os níveis de confiança têm apresentado tendência de melhora nos últimos meses, sob o impacto da diminuição da incerteza relacionada ao fiscal e à conjuntura da política monetária, e acrescentou que isso deve ter efeito positivo sobre o crescimento do ano que vem.

"Olhando para o futuro, à medida que o ciclo de afrouxamento monetário avança, o voto de confiança das agências de classificação com a melhoria da pontuação de crédito do Brasil e a emissão de títulos verdes pelo governo são motores positivos do crescimento do investimento no médio prazo", completaram Beker e Perez.

No mês passado, as agências de classificação de risco Fitch e DBRS Morningstar elevaram suas notas de crédito para o Brasil, enquanto a S&P melhorou a perspectiva do país de "estável" para "positiva". Nesse contexto, que aponta para maior confiança na capacidade do país de pagar suas dívidas, o governo já anunciou preparativos finais para a emissão de títulos soberanos sustentáveis, indicando que a operação pode movimentar 2 bilhões de dólares em setembro.

(Por Luana Maria Benedito)