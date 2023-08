Dólar à vista fica estável em meio a movimentos técnicos no Brasil

“Quando bateu 4,91 (reais), foi a vez do exportador vender bem”, disse Rugik.

Estes movimentos técnicos acabaram por fazer o dólar fechar estável, enquanto no exterior a moeda norte-americana sustentava, no fim da tarde, leves perdas ante divisas fortes e sinais mistos ante as demais moedas, em meio às dúvidas sobre os próximos passos do Federal Reserve na política monetária.

Em geral, o mercado continuava repercutindo a fala da semana passada do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, no simpósio anual de Jackson Hole, em que disse que o banco central pode precisar elevar ainda mais os juros para garantir que a inflação seja contida. Na ocasião, ele também citou os progressos alcançados até agora e os riscos decorrentes da força surpreendente da economia dos EUA.

Às 17:27 (de Brasília), o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- caía 0,15%, a 104,010.

Pela manhã, o BC vendeu todos os 16.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados na rolagem dos vencimentos de outubro.