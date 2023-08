Ibovespa fecha em alta de 1,11% puxado por bancos

- VALE ON subiu 1,43%, a 62,96 reais, reforçando o desempenho do Ibovespa, apesar da queda dos futuros do minério de ferro na Ásia, com o vencimento mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian, na China, encerrando as negociações do dia com queda de 1%, a 811 iuanes (111,27 dólares) por tonelada. A ação vinha de duas quedas seguidas.

- PETROBRAS PN subiu 1,13%, a 32,33 reais, em dia de variações modestas dos preços do petróleo no mercado externo, com barril de Brent terminando o dia negociado a 84,42 dólares (-0,07%). PETROBRAS ON fechou com acréscimo de 1,03%, a 35,4 reais

- NATURA&CO ON avançou 2,23%, a 15,62 reais, após a fabricante de cosméticos anunciar que avalia "alternativas estratégicas" para a rede de lojas The Body Shop (TBS), incluindo uma potencial venda. Na máxima do pregão, o papel chegou a avançar mais de 6%. Há menos de seis meses, a empresa vendeu a marca Aesop.

- PETZ ON fechou em baixa de 0,19%, a 5,39 reais, zerando as altas do pregão, quando chegou a disparar mais de 7%, tendo como pano de fundo notícia do Valor Econômico de que a empresa de artigos para animais de estimação e a rival Cobasi voltaram a engajar bancos de investimentos para negociar uma possível fusão. Em fato relevante antes da abertura dos negócios, a Petz disse que avalia oportunidades, mas não tem acordo sobre eventual fusão com Cobasi.

- MINERVA ON fechou em alta de 4,21%, a 10,9 reais, reagindo após recuar 6,6% no acumulado dos últimos três pregões. No setor, MARFRIG ON avançou 3,54%.

- GPA ON recuou 6,78%, a 5,5 reais, conforme o papel segue sofrendo com os ajustes relacionados à cisão de participação do grupo de varejo alimentar no colombiano Éxito, por meio de uma redução de capital. No final da semana passada, o BTG Pactual também rebaixou a recomendação das ações para "neutra".