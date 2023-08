Parte da desancoragem fiscal é explicada por necessidade de mais receitas, diz Campos Neto

Atualmente, o governo trabalha com meta de 100 bilhões de reais de déficit primário para 2023 e resultado primário zero para 2024. Economistas têm afirmado, no entanto, que a zeragem do déficit pressupõe aumento da arrecadação, com a adoção de medidas que dependem da aprovação do Congresso.

Campos Neto alertou que em alguns países, como Argentina e Turquia, a corrida por mais arrecadação gerou uma erosão na base arrecadatória, o que traz preocupações também para o Brasil.

O presidente do BC também voltou a afirmar que o crescimento de gastos em termos reais no Brasil é alto, quando comparado com outros países.

Durante sua fala, Campos Neto indicou que a questão fiscal não está restrita ao Brasil.

"O mundo passou muito bem pela pandemia, mas ficou uma conta para pagar, e há uma resistência de muitos governos de retirar os programas (de auxílio)", afirmou.

CONJUNTO DA OBRA