ISA Cteep é habilitada para execução de projeto de energia na BA e em MG

"Dessa forma, a ISA Cteep sagra-se vencedora do lote 1 com lance de Receita Anual Permitida (RAP) de 284 milhões de reais para a execução do projeto que está localizado nos Estados da Bahia e Minas Gerais", disse a transmissora de energia em fato relevante.

O projeto conta com investimentos de 3,16 bilhões de reais, 3 subestações com capacidade de transformação de 3.177 MVA e construção de 1,1 mil quilômetros de linhas de transmissão, segundo documento ao mercado.