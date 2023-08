Lira e líderes articulam votação esta semana de projeto de desoneração, apesar de reservas da Fazenda

A intenção é aprovar um requerimento de urgência de um projeto que está na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara que prorroga a desoneração, permitindo que seja apreciado diretamente em plenário.

A deputada federal Any Ortiz (Cidadania-RS) já deu parecer na comissão favorável à extensão do prazo dos benefícios tributários, previstos para acabar no final deste ano, para final de dezembro de 2027. Mesmo sem votação na comissão, ela já foi designada relatora da matéria em plenário.

"Somos favoráveis à votação do projeto", disse à Reuters o deputado André Figueiredo (PDT-CE), líder do maior bloco partidário da Câmara, que tem Lira como o principal responsável por sua formação.

A Câmara decidiu apensar um texto que prorroga a desoneração que passou pelo Senado recentemente, o que significa que, se não houver mudança, ele poderá seguir diretamente para sanção presidencial, se for aprovado.

A posição de Lira e dos lideres contraria o que vem sendo defendido por Haddad. Durante a tramitação da proposta no Senado, Haddad tentou adiar a discussão sobre a desoneração da folha de pagamentos para depois da reforma tributária -- que atualmente está em tramitação no Congresso.

Segundo Haddad, o governo está elaborando uma proposta sobre desoneração a ser encaminhada ao Congresso no segundo semestre, junto com a proposta de reforma do imposto de renda.