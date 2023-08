Minério de ferro recua enquanto mercado aguarda mais apoio da China

Por Enrico Dela Cruz

(Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro recuaram nesta segunda-feira, com os traders adotando uma postura de "esperar para ver" após o rali da semana passada, estimulado pelo otimismo quanto medidas de apoio da China à economia em dificuldades e às perspectivas de demanda no curto prazo para o ingrediente siderúrgico.

O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Commodities de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1%, a 811 iuanes (111,27 dólares) por tonelada.