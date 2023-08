Lula assina MP que muda tributação de fundos exclusivos

Com a iniciativa para os fundos exclusivos, o governo espera arrecadar 3,2 bilhões de reais neste ano. Segundo o Planalto, a previsão é que a receita com a medida alcance 24 bilhões de reais no acumulado de 2023 a 2026.

A regra geral de aplicações financeiras em fundos no Brasil prevê uma cobrança de IR de 15% a 22,5% sobre os rendimentos no momento do resgate, a depender do prazo do investimento. Há ainda um pagamento periódico do imposto por meio do chamado "come-cotas", mecanismo de recolhimento semestral automático, com alíquotas de 20% para fundos de curto prazo e 15% para os de longo prazo.

A regra do come-cotas, porém, não era aplicada aos fundos exclusivos (ou fechados), mecanismos com gestão personalizada usados por investidores de alta renda e que, até a edição da MP, tinham incidência de IR apenas no momento do resgate.

"As 'onshore', como são popularmente conhecidos estes fundos, só recolhem Imposto de Renda quando são liquidados. A tributação pode levar anos para ser aplicada, pois geralmente não são resgatados os valores e a estratégia comum é reinvestir os lucros", disse o Ministério da Fazenda.

A medida editada nesta segunda vai aplicar a cobrança periódica também nesses fundos.

Porém, se o cotista do fundo optar por antecipar o pagamento do IR, será oferecida a opção com alíquota reduzida de 10%. Nesse caso, haverá prazo curto para quitação, com pagamento em cinco parcelas entre dezembro deste ano e o início de 2024.