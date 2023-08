Natura avalia venda de rede The Body Shop

A The Body Shop, criada na Inglaterra em 1976, tem cerca de 2,8 mil lojas em mais de 70 países vendendo produtos para cabelo, rosto, corpo e maquiagem, segundo dados da Natura.

No segundo trimestre, a The Body Shop teve queda de 12,5% no faturamento em câmbio constante ante o mesmo período de 2022, a 800,3 milhões de reais.

(Por Alberto Alerigi Jr.)