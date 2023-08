Pesquisa da Febraban mostra melhora em projeções para crédito livre em 2023

(Reuters) - Bancos brasileiros esperam crescimento de 6,3% na carteira de crédito livre em 2023, segundo pesquisa da Febraban de agosto divulgada nesta segunda-feira, mostrando alguma melhora em relação ao prognóstico de junho (+6,1%).

No crédito livre destinado à pessoa física, em que as condições dos empréstimos são pactuadas sem a interferência do governo, as estimativas apontam expansão de 9,8% ao final do ano, de 9,3% calculados na última pesquisa, "impulsionado pela resiliência do mercado de trabalho e medidas de estímulo ao consumo", disse a Febraban.

Os empréstimos livres para as empresas, por sua vez, devem crescer 1,7%, contra previsão anterior de alta de 2,4%, "reflexo dos números fracos observados até o momento no segmento, impactado pelo aumento da percepção de risco e juros elevados".