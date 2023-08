Setor de transporte terá alta de 3,6% no custo com aumento do diesel, prevê associação

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice Nacional de Custo do Transporte de Carga Lotação (INCTL) deverá subir 3,6% em agosto no Brasil, considerando o repasse da maior parte do reajuste de preços do diesel efetuado pela Petrobras mais cedo neste mês, projetou a associação de transportadores NTC&Logística nesta segunda-feira.

Já o índice de custos para cargas fracionadas (INCTF) deverá subir 1,7%, segundo a entidade.

Ambos indicadores tinham apresentado recuos de 1,58% e 0,60%, respectivamente, no acumulado de 12 meses até junho, na esteira de uma baixa de quase 34% no custo do diesel no período, enquanto outros componentes do custo, como gastos com veículos e mão de obra, subiram 26,9% e 8,4%.