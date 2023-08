Taxas longas do mercado de juros caem com exterior, enquanto curtas recebem suporte de fala de Campos Neto

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos contratos futuros de longo prazo fecharam a segunda-feira em leve baixa, acompanhando os rendimentos dos Treasuries durante a tarde, enquanto as taxas dos contratos curtos ficaram perto da estabilidade, com suporte das declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a inflação no Brasil.

No geral, as taxas futuras pouco se afastaram dos níveis de sexta-feira, em um dia de movimentação limitada também no mercado de câmbio.