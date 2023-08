Wall Street fecha em alta com investidores à espera de dados de inflação e emprego dos EUA

Por Shristi Achar A e Noel Randewich

(Reuters) - Wall Street encerrou em alta nesta segunda-feira, com ganhos na 3M e no Goldman Sachs antes da divulgação de dados-chave de inflação e emprego dos Estados Unidos nesta semana que oferecerão mais pistas sobre a trajetória da taxa de juros do Federal Reserve.

Os três principais índices de ações subiram enquanto investidores ainda digeriam os comentários do chair do Fed, Jerome Powell, na última sexta-feira de que o banco central dos EUA pode precisar aumentar ainda mais a taxa básica de juros para garantir que a inflação seja contida.