Ações da China ampliam ganhos após medidas de suporte

As medidas também incluem um ritmo mais lento para as ofertas públicas iniciais, mais regulamentações sobre as reduções de ações dos principais acionistas e requisitos de financiamento de margem mais baixos.

Analistas dizem que as políticas voltadas para os mercados podem aumentar a confiança dos investidores no curto prazo, mas que é difícil reanimar uma economia em desaceleração. Na segunda-feira, o índice CSI300 apagou no fechamento a maior parte de seus fortes ganhos vistos na abertura.

Nesta terça-feira, a maioria dos setores subiu, com inteligência artificial e semicondutores saltando mais de 3,5% para liderar os ganhos.

O setor de saúde e o setor de consumo discricionário avançaram mais de 2% cada.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,18%, a 32.226 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,95%, a 18.484 pontos.