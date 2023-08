Ações europeias atingem máxima em duas semanas; bolsa de Londres é destaque

As mineradoras europeias subiram 2,1%, atingindo uma máxima intradiária de três semanas.

As recentes medidas de apoio da China, principal consumidor de metais e petróleo bruto, continuaram a estimular o sentimento dos investidores.

Com negócios na China, o maior banco da Europa, o HSBC, e a seguradora Prudential ganharam 1,3% e 4%, respectivamente. Já o setor de luxo, com forte exposição à demanda do consumidor chinês, ganhou 1,3%, fechando no nível mais alto em duas semanas.

"Os acontecimentos da China são bons, mas nada incrivelmente novo", disse Giles Coghlan, analista-chefe de mercado da HYCM.

"A China está tentando obter apoio com promessas de estímulo, mas isso não foi suficiente para tranquilizar os investidores que ainda estão esperando por uma mudança maior."

Enquanto isso, o índice FTSE 100 do Reino Unido subiu 1,7%, atingindo o nível mais alto em duas semanas, após um feriado na segunda-feira.