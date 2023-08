Alíquota do IVA ainda está em discussão e 25%-27% é melhor do que valor atual, diz secretário da Receita

SÃO PAULO (Reuters) -O secretário da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, disse nesta terça-feira que o governo ainda está discutindo a alíquota do Imposto sobre Valor Agregado (IVA) a ser implementado pela reforma tributária, defendendo que quaisquer dos valores à mesa são melhores do que o cobrado no sistema atual.

Falando no Fórum Internacional Tributário, Barreirinhas disse que "se o pessoal está achando 25%, 27%, alto, é muito melhor do que nós temos hoje, hoje temos muito mais do que isso", afirmando que algumas estimativas apontam que a menor alíquota cobrada sobre o consumo atualmente é de 34%.

O secretário afirmou no evento que o sistema tributário do Brasil está atrasado em relação ao de outros países e defendeu que as medidas adotadas e almejadas pelo governo para onerar os mais ricos ainda não se trata da taxação de grandes fortunas, mas sim de um passo anterior, que busca "corrigir distorções".